Quirinale: Letta a Tajani,nome superpartes unica soluzione

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il colloquio di Enrico Letta con Antonio Tajani è stato "costruttivo": si sono valutate opzioni e vagliati nomi con l'auspicio di arrivare a una soluzione equilibrata nell'interesse del Paese. Lo spiegano fonti del Nazareno, interpellate al termine dell'incontro. Letta ha spiegato come lui non abbia mai negato al centrodestra la legittimità di proporre profili, chiarendo però perché secondo lui, in un Parlamento così frammentato, solo un profilo realmente super partes, autorevole e non divisivo possa rappresentare una soluzione soddisfacente per tutti. "E' necessario che nessuno vinca per vincere tutti",avrebbe ripetuto il leader Dem. (ANSA).