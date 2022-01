Gm: accelera sull'elettrico con investimento da 7 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - General Motors accelera sull'elettrico e scommette sul suo Michigan. Il colosso di Detroit annuncia un investimento di quasi 7 miliardi di dollari per aumentare la produzione di veicoli elettrici e per costruire uno stabilimento per le batterie elettriche. Per Gm si tratta del maggiore investimento singolo della sua storia.

L'annuncio di General Motors è l'ultimo segnale in ordine temporale del fatto che la "mia strategia economica sta aiutando" il rilancio della manifattura, commenta il presidente americano Joe Biden. (ANSA).