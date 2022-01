Traffico di droga, 16 arresti in cinque regioni

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Sedici persone arrestate e oltre 60 perquisizioni. È il bilancio della maxi operazione condotta stamattina dai carabinieri tra Sardegna e Piemonte, in particolare a Cagliari, Oristano e Torino, ma anche a Roma, Pescara e Varese: smantellata un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga. I provvedimenti cautelari, 12 in carcere e 4 ai domiciliari, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari con la collaborazione dei vari reparti territoriali e del Nucleo Elicotteri di Elmas. Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

