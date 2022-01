Libano: Hariri lascia la vita politica e boicotta elezioni

(ANSAMed) - BEIRUT, 24 GEN - L'ex premier libanese Saad Hariri, figlio ed erede politico del defunto ex primo ministro Rafiq Hariri ucciso a Beirut nel 2005, ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste in Libano a maggio.

(ANSAMed).