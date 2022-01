Covid: Cina, rimosso ufficialmente il lockdown a Xi'an

(ANSA) - PECHINO, 24 GEN - Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi'an, il capoluogo dello Shaanxi, consentendo ai suoi 13 milioni di residenti il ritorno alla normalità.

L'annuncio, fatto in mattinata, ha fatto seguito al riavvio dei voli commerciali deciso ieri, a segnalare una situazione sotto controllo.

Xi'an, il più grave focolaio di variante Delta degli ultimi mesi in Cina, è stato un delicato banco di prova della "tolleranza zero" al Covid voluta dal Partito comunista, basata su blocchi mirati, restrizioni di viaggio e test di massa ogni volta che viene scoperto un caso. (ANSA).