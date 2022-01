Yemen: Guterres condanna raid coalizione a guida saudita

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna" i raid aerei della coalizione a guida saudita in Yemen e "ricorda a tutte le parti che gli attacchi diretti contro i civili e le infrastrutture civili sono vietati dal diritto umanitario internazionale". In una nota del portavoce ricorda inoltre a tutte le parti i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale di "garantire che i civili siano protetti dai pericoli derivanti dalle operazioni militari, aderendo ai principi di proporzionalità, distinzione e precauzione".

Il segretario generale chiede "indagini tempestive, efficaci e trasparenti su questi incidenti per garantire la responsabilità", e una "urgente de-escalation della situazione", esortando le parti a impegnarsi con il suo inviato speciale per far avanzare il processo politico e raggiungere una soluzione negoziata per porre fine al conflitto. (ANSA).