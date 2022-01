Quirinale: lunedì mattina FI riunisce grandi elettori

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Lunedì mattina sono convocati i grandi elettori di Forza Italia, circa 150 fra senatori, deputati e delegati regionali, per coordinare il lavoro in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica e per rafforzare il coordinamento con le altre forze politiche del centrodestra.

Lo si apprende da fonti di FI. (ANSA).