Olanda, 'Kiev ha chiesto armi, siamo disposti a fornirle'

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GEN - Il governo olandese è "aperto" al sostegno militare difensivo all'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra in parlamento. Secondo Hoekstra, Kiev ha chiesto ieri ai Paesi Bassi assistenza per le armi. La maggioranza parlamentare sostiene la richiesta.

Hoekstra ha sottolineato che il governo "considererà esplicitamente il contesto attuale". In precedenza i Paesi Bassi erano contrari agli aiuti militari all'Ucraina. Ma la situazione è cambiata, ha detto il ministro. I Paesi Bassi sarebbero "aperti" anche alla fornitura di armi attraverso la Nato, se vi fosse una richiesta in tal senso. Lo riporta il NL Times.

