Quirinale: Salvini, complicato rimuovere Draghi

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Tutti dovrebbero dire la verità che i soldi del Pnrr sono a prestito: con questi problemi di energia la metà delle opere rimarrà sulla carta. Anche su questo bisogna essere molto attenti, anche per questo motivo il premier è complicato da rimuovere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a una conferenza stampa a Montecitorio.

Avere Draghi "a palazzo Chigi mi rassicura, poi non sono padrone del destino altrui. La Lega come primo partito si assume la responsabilità di agire: chi ha più numeri in Parlamento ha onore e oneri di fare una proposta. Mi auguro che tutti possano votare. Se si escludesse qualcuno sarebbe un problema", aggiunge. (ANSA).