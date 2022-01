Israele: ministero,l'influenza aviaria ora è sotto controllo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GEN - Dopo quasi un mese di sforzi, la influenza aviaria è adesso "sotto controllo": lo ha reso noto il ministero dell'agricoltura israeliano. Ha causato la morte di 8.000 gru nel lago di Hula (alta Galilea) e ha reso necessaria la eliminazione di 600 mila galline e di 360 mila tacchini distribuiti in una ventina di zone di allevamento, per lo più nel nord di Israele.

Il ministero della agricoltura ha aggiunto che sta facendo preparativi adeguati "per affrontare la ondata migratoria" che sorvolerà il territorio israeliano a partire da marzo. Intere zone vengono "ripulite, disinfettate e monitorate". Secondo il ministero ogni anno si verificano in Israele casi di influenza aviaria "ma quest'anno - ha precisato - essa si è sviluppata in maniera eccezionale e ha incluso la variante H5N1 che risulta pericolosa anche per gli esseri umani". (ANSAmed).