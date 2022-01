Musica: hit parade, X2 di Sick Luke subito in vetta a top10

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Ha conquistato al debutto la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia, nella settimana compresa tra il 7 e il 13 gennaio, "X2", primo disco di Sick Luke, uscito per Carosello Records (distribuzione Virgin/Universal) venerdì 7 gennaio. Un riscontro che travalica i confini nazionali: il disco infatti è il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto, ottavo in Inghilterra (fonte Spotify). In Italia, nelle prime 48 ore dalla release, le 17 tracce dell'album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche della Top 50 Italia di Spotify e la top 100 Italy di Apple Music. Tutti i brani dell'album sono nella Top 50 di tutti i servizi in streaming disponibili e 15 tracce hanno già superato il milione di streaming ciascuna. Non solo: due tracce del disco hanno occupato la classifica di Spotify mondiale: sono "Solite pare", la focus track del disco in feat. con Tha Supreme & Sfera Ebbasta, alla 90/a posizione, e "Dream Team", traccia corale che coinvolge Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva, in top 200. Il primo singolo estratto dall'album, "La strega del frutteto" in feat. con chiello & Madame occupa invece la terza posizione della Viral 50 Italia e la 40/a posizione della Viral 50 Global. X2 fa quasi strike anche tra i singoli più scaricati secondo i dati Fimi/Gfk occupando sei posizioni nella top10 (dalla prima con "Solite pare", alla terza, proseguendo con la quinta, nona e decima) e altre undici a seguire nella classifica che arriva fino a 100 dischi. "X2" è primo anche tra gli album più venduti.

Il disco di Sick Luke spodesta "Noi, Loro, Gli altri" di Marracash dalla vetta della hit spingendolo al secondo posto.

Segue "Blu celeste" di Blanco che perde una posizione. New entry sul quarto gradino con "Dawn Fm", quinto album del cantautore canadese The Weeknd. Scivola di due posizione e si ferma sulla numero cinque, "Gvesvs" di Guè. (ANSA).