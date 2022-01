Khamenei, 'l'Iran non s'inchina ai bulli e nemici arroganti'

(ANSA) - TEHERAN, 09 GEN - "L'Iran ha sempre optato per i negoziati e il dialogo con i nemici" ma "non tollereremo alcuna forma di bullismo dai nemici arroganti e non ci inchineremo mai a loro": lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre a Vienna sono in corso i colloqui fra Teheran e le potenze occidentali per riportare il programma nucleare iraniano sotto il controllo internazionale nell'ambito dell'accordo del 2015.

"I nemici hanno brandito una serie di armi 'soft' contro l'Iran attraverso i media e i social network nel tentativo di indebolire i principi della Rivoluzione islamica, di provocare la disaffezione del popolo verso questi principi e verso il governo islamico iraniano", ha dichiarato Khamenei, invitando i responsabili del suo Paese a "respingere tale propaganda".

(ANSA).