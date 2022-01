Brasile, a Rio test positivi triplicati dopo le feste

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 GEN - Rio de Janeiro ha mostrato un aumento significativo di test positivi al Covid-19 nelle ultime settimane del 2021. Nella settimana prima di Natale, la metropoli carioca ha registrato 132 positività al coronavirus: il numero è quasi triplicato negli ultimi sette giorni dell'anno, saltando a 386 esami positivi (per lo più con test rapidi fatti in farmacia).

Sembrano numeri bassi per una città di quasi 7 milioni di abitanti (13 nell'area metropolitana), ma si fanno relativamente pochi test: 6.430 tra il 24 e il 31 dicembre, scrive il portale Uol.

Un reportage del quotidiano Folha de S.Paulo ha mostrato ieri che il numero dei positivi ai test rapidi del Covid in farmacia è cresciuto in tutto il Brasile, secondo un'indagine di Abrafarma, associazione che riunisce le grandi catene farmaceutiche e che copre 3.000 farmacie del Paese. Il numero totale dei positivi è balzato da 524 il 1 dicembre, quando sono stati eseguiti 10.000 test, a 5.334, su un totale di 31.332 test eseguiti il ;;29 dicembre.

A Rio la notte di Capodanno ha riunito migliaia di persone sulla spiaggia di Copacabana per lo show dei fuochi di artificio: non la folla degli anni precedenti, ma comunque un numero alto per la città, che sta affrontando anche una epidemia di influenza. (ANSA).