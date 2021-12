Morto Renato Scarpa, fu Robertino di Ricomincio da tre

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta, il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri; al momento su ipotizzano cause naturali.

82 anni, aveva esordito al cinema a fine anni '60. Tra i suoi film più noti Un sacco bello di Carlo Verdone in cui era Sergio in procinto di partire con lui per la Polonia, appuntamento davanti al "palo della morte" a Vigne Nuove; Il postino di Michael Radford; Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo e Habemus Papam di Nanni Moretti. Era nato a Milano il 14 settembre 1939. (ANSA).