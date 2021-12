Capodanno: Confcooperative, 1,7 mld spesa per italiani

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - «Gli italiani spenderanno 1,7 miliardi per il cenone, 400 milioni meno del 2019, ma 300 più dell'anno scorso". Sono le previsioni del Centro studi di Confcooperative, secondo cui 3 famiglie su 5 organizzeranno comunque cenoni in casa con oltre 10 persone, ma 1 su 3 cancella le vacanze per timore del contagio. (ANSA).