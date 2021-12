Ucraina: Usa, Biden offrirà a Putin via diplomatica

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Joe Biden offrirà al presidente russo Vladimir Putin una "via diplomatica" per le tensioni in Ucraina. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana in vista delle telefonata fra i due leader in programma domani. Gli Stati Uniti, aggiunge, sono pronti a offrire all'Ucraina ulteriore assistenza.

Gli Stati Uniti continuano comunque a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più forti che mai contro Mosca in caso di escalation, secondo quanto riportato da un funzionario dell'amministrazione di Joe Biden in vista della telefonata, la seconda in un mese, fra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin.

La conversazione è in programma domani alle 21.30 italiane (ANSA).