Putin, l'Italia può avere un ruolo nelle trattative Russia-Nato

(ANSA) - MOSCA, 23 DIC - "L'Italia potrebbe avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni tra Russia e Ue e anche sulla linea delle trattative che sono in programma ora tra la Russia e la Nato". Lo ha detto il presidente russo Putin nella sua conferenza stampa annuale, stando a quanto riporta la Tass.

"Noi col signor Draghi abbiamo più volte parlato al telefono.

Siamo in contatto in un'atmosfera cordiale e costruttiva, su una serie di questioni che riguardano l'Italia nel campo dello sviluppo dei nostri legami economici e certamente in questo senso mi riferisco a un livello e a un atteggiamento così benevolo delle nostre relazioni", ha detto Putin. (ANSA).