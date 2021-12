Fisco: Fdi si batterà per cancellare Iva al terzo settore

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Nella Giornata internazionale del volontariato abbiamo assistito ad un'inaccettabile e ipocrita messa in scena del Governo Draghi e della maggioranza. Gli stessi esponenti che ieri si sono sperticati in lodi e ringraziamenti al terzo settore, hanno approvato non più tardi di due giorni fa un emendamento al decreto fiscale che impone alle associazioni di essere assoggettate al regime IVA, assimilandole agli enti commerciali. Una norma inaccettabile, che aumenta costi e burocrazia a carico del terzo settore e che va cancellata. L'esame del decreto fiscale passa ora alla Camera e Fratelli d'Italia annuncia che si batterà strenuamente per correggere questa norma ed evitare di infliggere un duro colpo al terzo settore italiano". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).