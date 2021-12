Coppia anziani trovata morta a Prato, omicidio-suicidio

(ANSA) - PRATO CARNICO, 05 DIC - Una coppia di anziani coniugi è stata trovata priva di vita stamani nella abitazione dove viveva a Prato, in via Filzi. per gli investigatori si tratta di un omicidio-suicidio: secondo la ricostruzione fatta l'uomo, 72 anni, pratese, ha sparato alla moglie di 76 con un fucile da caccia e poi ha rivolto l'arma contro di sè e si tolto la vita. Sul posto intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco (ANSA).