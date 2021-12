Omicidio missionario lecchese:un arresto

(ANSA) - LECCO, 02 DIC - E' a una svolta l'inchiesta sull'uccisione del padre missionario lecchese Fausto Tentorio, avvenuta dieci anni fa nelle Filippine: "Il principale sospettato dell'assassinio è stato arrestato dalla polizia nel suo villaggio sulle montagne di Arakan. Si chiama Nene Dorado, 66 anni, ed è notoriamente conosciuto come un killer di numerosi leader tribali". Lo ha detto padre Peter Geremia, missionario del Pime nelle Filippine, per tanti anni a fianco di padre Fausto, originario di Santa Maria Hoè (Lecco), ad Andrea Tentorio, nipote della vittima.

La notizia arriva a dieci anni dalla morte del missionario brianzolo, ucciso il 17 ottobre 2011 in un villaggio della Arakan Valley. L'annuncio è stato confermato anche dallo stesso nipote del religioso: l'uomo arrestato, molto conosciuto in patria, si chiama Ricardo Boryo Dorado, detto Nene Dorado, già capo villaggio del Barangay Dallag. (ANSA).