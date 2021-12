Coletta, inizia un mese di cultura e solidarietà per Rai1

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Sta per iniziare un altro mese importante per Rai1 nel quale abbiamo puntato tanto su cultura e solidarietà cercando di essere sempre credibili e autorevoli e volendo parlare a tutta la famiglia". Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in un'intervista all'ANSA.

"Domenica 5 dicembre va in onda una fiction su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi, un'interpretazione che racconta la donna e l'artista al grande pubblico. Il 7 dicembre alle 18, in collaborazione con Rai Cultura, ci sarà l'inaugurazione della Scala con il Macbeth, diretto da Chailly e sempre con la regia di Livermore. Ancora lirica con un altro prodotto importante dello stesso genere sarà trasmesso in seconda serata il 27 dicembre con la regia talentuosa di Damiano Michieletto che metterà in scena la versione filmica dell'opera di Puccini Gianni Schicchi".

"Grande spazio poi alla divulgazione di Alberto Angela.

Debutterà la sera di Natale con Stanotte a Napoli: il racconto prende le mosse da Castel Dell'Ovo, la Certosa di San Martino e tanti altri luoghi affascinanti della citta', con immagini straordinarie e tante special guest star". E ancora: "una serata pop dedicata al duo Mina-Celentano che ha realizzato un nuovo singolo a distanza di 23 anni dal primo disco insieme pubblicato nel 1998".

"Avremo poi una serie di serate dedicate a De Filippo, grazie al lavoro di Rai Fiction e Rai cinema. Lunedi 14 dicembre proporremo Sabato, domenica e lunedi mentre il 21 Non ti pago.

Il 29 dicembre, invece, trasmetteremo il film sulla storia di Peppino, Titina e Eduardo, I fratelli De Filippo".

"Quanto alla solidarietà si aprirà l'11 dicembre la Settimana Telethon, a partire da sabato 11 dicembre con Ballando con le stelle e poi la domenica con una serata speciale condotta da Mara Venier. Altro appuntamento è Sanremo Giovani dal Casinò di Sanremo il 15 dicembre, dedicato ai giovani e alle nuove proposte con i vincitori che andranno direttamente nella categoria dei big. Domani comincia, inoltre, lo Zecchino d'Oro, la festa delle feste per le famiglie con la direzione artistica di Carlo Conti". (ANSA).