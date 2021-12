Omicron: Onu, nuovi divieti a viaggi ingiusti e inefficaci

(ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - Gli ultimi "divieti di viaggio" per la nuova variante Omicron sono "ingiusti" e "inefficaci". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Con un virus che è veramente senza confini, le restrizioni di viaggio che isolano un Paese o una regione non sono solo profondamente ingiuste e punitive, ma sono inefficaci", ha ribadito, chiedendo invece, ancora una volta, un aumento dei test anti-Covid per i passeggeri, dopo che decine di Paesi hanno imposto un bando alle persone provenienti dagli stati dell'Africa meridionale. (ANSA).