M5s: Conte, su 2Xmille libera scelta di singoli

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "E' una valutazione che abbiamo offerto a tutti gli iscritti di optare anche per questa fonte di finanziamento basato sulla libera scelta consapevole dei singoli. Se verra' approvata bene, andremo verso un'altra forma di finanziamento, se non verra' approvata, bene lo stesso, continueremo come abbiamo sempre fatto con grande orgoglio". Lo afferma Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, entrando all'Assemblea di Confartigianato, rispondendo a una domanda sull'accesso al 2 per mille, ovvero al tradizionale finanziamento pubblico, anche per il movimento come un "cambiamento".

"Il principio del Movimento 5 stelle - aggiunge - e' che gli iscritti si pronunciano su tutti i passaggi più significativi della vita associativa". (ANSA).