Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 10% Pil Italia

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La sostenibilità, come si evince anche dalla denominazione della nostra associazione, è sempre stata al primo posto dell'agenda associativa. Alis ha sempre offerto piena disponibilità e supporto al governo, attraverso importanti eventi associativi e numerosi incontri istituzionali, volti a proporre idee e soluzioni per la crescita del Sistema Paese e ad evidenziare tanto il ruolo strategico del settore, che rappresenta circa il 10% del Pil italiano, quanto l'importanza dell'intermodalità che è oggi, e sicuramente nei prossimi anni, l'unica e più competitiva via di trasporto sostenibile". Lo ha detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, aprendo l'Assemblea dell'associazione e gli Stati Generali del Trasporto e della Logistica. "Riteniamo che le scelte e gli investimenti, volti allo sviluppo della sostenibilità, vadano premiati ed accompagnati ad esempio con misure incentivanti come il Marebonus e il Ferrobonus", ha sottolineato il presidente di Alis. Pertanto, "abbiamo accolto con favore i due decreti direttoriali del Mims che, grazie alle istanze promosse anche da Alis, ne ridefiniscono gli importi prevedendo uno stanziamento, per il solo 2021, che passa da 25 a 45 milioni euro per il Marebonus e da 25 a 50 milioni euro per il Ferrobonus. Tuttavia, "affinché si possa produrre maggiori benefici nella direzione dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile rendere questi contributi strutturali o quantomeno confermarli fino al 2030, aumentando la dotazione finanziaria almeno fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna misura", ha spiegato Grimaldi. (ANSA).