Manovra:le proposte della Lega, dalla flat tax al Superbonus

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Abbattimento dell'Iva sui generi di prima necessità (per il triennio 2022-2024 o strutturale, costo 3,8 miliardi), proroga del Superbonus per le onlus e anche per le unifamiliari, con un mix di ipotesi che vanno dal raddoppio del tetto Isee al decalage all'80% degli incentivi senza fissare però alcun paletto legato al reddito, proroga ampia per la rottamazione delle cartelle e estensione della flat tax fino a 100 mila euro di fatturato con aliquota del 20%: sono alcune delle proposte presentate dalla Lega in vista degli emendamenti alla manovra, oltre alla richiesta di tagliare ulteriormente le bollette.

Il partito guidato da Matteo Salvini chiede anche di introdurre con il cosiddetto emendamento 'Amazon' "disposizioni di contrasto alle frodi con obbligo di fatturazione elettronica e responsabilità solidale fra cessionario e piattaforma", nonché interventi in favore dell'automotive con un rifinanziamento da 150 milioni del fondo ecobonus. La Lega punta poi a introdurre il credito di imposta per l'installazione impianti in scuole e ospedali, ad aumentare pensioni e assegni di invalidità e all'istituzione di un fondo per le persone autistiche (100 milioni). Nel pacchetto trova spazio infine una serie di emendamenti che spingono per l'assunzione nelle forze dell'ordine e per aumentare gli straordinari così come la richiesta di esonero per 6 mesi del canone patrimoniale di concessione (ex Tosap/Cosap) con un costo stimato di 93 milioni. (ANSA).