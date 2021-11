Serie A: il Milan cade ancora, il Sassuolo vince 3-1 a S.Siro

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Dopo la prima sconfitta in campionato con la Fiorentina, il Milan incassa la seconda ad opera del Chievo, che si impone 3-1 a San Siro in un incontro della 14/a giornata di serie A. Il gol di Romagnoli illude i rossoneri, ma il Sassuolo la ribalta prima dell'intervallo con Scamacca e autorete di Kjaer e nella ripresa Berardi sigla il 3-1 finale.

Il posticipo Napoli-Lazio potrebbe fare perdere la vetta al Milan, che intanto vede l'Inter arrivata a -1. Il Sassuolo è 12/o con 18 punti.

Alla Spezia, il Bologna di Mihajlovic si impone per 1-0 con un rigore di Arnautovic nel finale. I liguri restano quart'ultimi a 11 punti, i rossoblù sono noni a quota 21. (ANSA).