Comunità ebraica, valutiamo esposto contro No Green pass

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - La Comunità ebraica di Torino sta valutando con i propri legali se presentare un esposto alla Procura nei confronti di Marco Liccione, leader dei No Green pass torinese autore di un post su Facebook in cui paragona l'attuale regime sanitario al trattamento degli ebrei all'epoca delle leggi razziali. Lo annuncia il presidente della Comunità ebraica di Torino, Dario Disegni.

"Dobbiamo valutare con i nostri legali se ci sono gli estremi per sporgere una querela o un esposto, lo valuteremo - dice Disegni intervistato da Radio Veronica One - So che la Digos si è già mossa e che c'è un rapporto alla Procura, vedremo cosa succederà".

"Questo nuovo e vergognoso accostamento tra Green pass e crimini della Shoah non può che suscitare lo sdegno più profondo non solo della Comunità ebraica ma di tutta la società, che deve dire con forza basta a questi accostamenti inaccettabili - aggiunge Disegni -. Le istituzioni, la società civile e il sistema scolastico rafforzino i programmi e l'insegnamento per far conoscere la reale tragedia della Shoah soprattutto alle giovani generazioni. Occorre contrastare queste forme di mistificazione, di banalizzazione della Shoah per creare nelle giovani generazioni una forte coscienza civile responsabile che faccia riferimento ai valori della nostra costituzione". (ANSA).