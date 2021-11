Violenza donne: Fico, ormai in casa è fenomeno strutturale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "E' soprattutto tra le mura domestiche che le donne rischiano di subire violenza, come peraltro è successo più di frequente durante il periodo di confinamento imposto dalla pandemia.

Purtroppo siamo di fronte ad un fenomeno di carattere strutturale e non emergenziale: le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 111 nel 2018, 94 nel 2019 e 99 nel 2020. Quasi una vittima ogni 3 giorni e mezzo. Dobbiamo pertanto chiederci oggi che cosa dobbiamo e possiamo fare per contrastare questa piaga grave ed inaccettabile". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico aprendo una conferenza a Montecitorio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sul decennale della Convenzione di Istanbul. (ANSA).