Cina: Meloni, Draghi riemetta in discussione Via della Seta

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'attivista di Honk Kong Josha Wong già "ha evidenziato gli errori del nostro governo sulla Via della Seta: credo sia giunto il momento per il premier Draghi di rimettere in discussione quegli accordi". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione di "Countering China's influence in Europe and Italy. Il partenariato con Iri" promosso da Adolfo Urso.

"Credo che in questo campo il presidente Draghi abbia maggiore consapevolezza, avendo ben chiarito sin dal suo intervento sulla fiducia, che la nostra politica estera doveva essere europeista e atlantista: però servono atti conseguenti, anche su quegli accordi, e una politica condivisa per contrastare la propaganda cinese in Italia" ha detto Meloni. (ANSA).