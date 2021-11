Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,53%)

(ANSA) - TOKYO, 22 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalla chiusura mista del mercato azionario statunitense e in attesa della decisione sui tassi di interesse in Cina, prevista in mattinata. L'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,53% a quota 29.587.72, con una perdita di 158 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 114,10 e sull'euro a 128,60. (ANSA).