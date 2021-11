Green pass: due arresti a Milano, una trentina identificati

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - E' di due arresti, una trentina di persone identificate e quattro denunce per vari reati il bilancio provvisorio della manifestazione No Green pass di oggi pomeriggio a Milano.

Si tratta, a quanto si è saputo, di persone che hanno cercato di forzare lo schieramento delle Forze dell'Ordine nei pressi di piazza Duomo e che hanno creato dei momenti di tensione.

Per un'altra decina di manifestanti sono cominciate le procedure per provvedimenti amministrativi, fogli di via, ammonimenti orali e altro. (ANSA).