Vasco Rossi, il mio rock in direzione ostinata e contraria

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Dal rock senza nulla da spiegare alle canzoni da cantare, Vasco Rossi torna in scena e lo fa con il nuovo album, 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre. "E' un album Classic Rock - ha detto Vasco - in direzione ostinata e contraria rispetto alle tendenze in voga. Suonato, registrato e 'buono alla prima'. E' rock che non ha bisogno di trucchi o diavolerie per provocare e emozionare". La scaletta, composta da canzoni che vanno dal rock visionario di 'XI Comandamento' all'ironia di 'Patto con riscatto', passando per le ballad e per tutti i racconti al modo di Vasco, sarà anche la protagonista dell'atteso ritorno dal vivo del rocker di Zocca, in programma per il nuovo tour 'Vasco Live 22', la cui partenza è prevista il 20 maggio dalla Trentino Music Arena. L'album esce in diversi formati e supporti, tra cd, vinile e musicassetta, oltre alle versioni digitali in spatial audio Dolby Atmos e Enhanced, con il commento di Vasco alle canzoni, disponibili su Amazon Music. (ANSA).