Biblioteca Braidense rischia la chiusura, 'ci hanno abbandonati'

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Siamo stati abbandonati": è l'allarme del direttore della Biblioteca Braidense di Milano James Bradburne, spiegando che nel 2005 erano 32 i bibliotecari attivi, mentre ora sono solo due. "Non posso lamentare la crisi solo della Braidense, le biblioteche ovunque in questo paese sono minacciate di chiusura", sottolinea Bradburne, per il quale "è troppo tardi per una risposta cerotto". Quello che chiede il direttore della Pinacoteca di Brera è "l'autonomia di scegliere le persone con concorsi locali". (ANSA).