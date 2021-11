Superbonus: M5S, controlli non diventino boicottaggio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il decreto legge sui controlli alle procedure di cessione del credito legate ai bonus edilizi e al Superbonus, all'esame di Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, pone a carico del cessionario una serie di incombenze tali da comportare il rischio che si blocchi l'intero meccanismo. Effettuare dei controlli preventivi per scongiurare eventuali abusi non deve significare vanificare la portata e l'efficacia delle agevolazioni, attuando quello che di fatto diventa un vero e proprio boicottaggio". Lo affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, Patrizia Terzoni e Riccardo Fraccaro. (ANSA).