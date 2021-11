Caso pm Milano: Greco, le toghe devono rispettare le regole

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Le regole devono essere rispettate in primis dai magistrati". Lo ha detto il procuratore di Milano Francesco Greco, che andrà in pensione sabato, nel suo discorso commosso di saluto nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano, facendo anche riferimenti espliciti e impliciti alla 'bufera' che si è abbattuta sulla Procura milanese e allo scontro col pm Paolo Storari, ovviamente non presente al commiato, come anche alcuni altri sostituti procuratori. "Non è la prima e non sarà l'ultima tempesta che l'Ufficio si troverà ad affrontare".

"Al di là di tante chiacchiere e strumentalizzazioni - ha detto ancora Greco - lascio una procura organizzata ed efficace.

Tra qualche giorno verrà presentato il bilanci sociale e i numeri lo dimostreranno". (ANSA).