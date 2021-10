Usa: Trump critica tassa Paperoni, 'se ne andranno dal paese'

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - I miliardari lasceranno gli Usa "a bocca asciutta" se saranno costretti a pagare piu' tasse. E' il parere di Donald Trump, che ha criticato la cosiddetta 'billionaires tax', presentata dal democratico Ron Wyden, presidente della commissione finanze del Senato, secondo cui i miliardari pagheranno le tasse sulle plusvalenze dei loro asset per contribuire a finanziare l'agenda di Joe Biden su welfare e clima.

"Conosco tutti quei paesi gestiti in modo molto intelligente e sono tutti entusiasti di ciò che stanno facendo i maniaci della sinistra radicale in Congresso", ha spiegato il tycoon in una nota. "Mi chiedo solo se mi sarà permesso di candidarmi di nuovo alla presidenza se mi trasferisco in un altro paese. No.

Immagino che mi limiterò a resistere, ma la maggior parte degli altri no!", ha aggiunto. (ANSA).