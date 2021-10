Quirinale:Meloni,Cav al Colle?Niente da dire,FdI lo sosterrà

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Se il Parlamento eleggesse Silvio Berlusconi come presidente della Repubblica nessuno potrebbe o dovrebbe dire nulla, poi vedremo cosa accadrà. Il centrodestra da solo non ha i numeri, ma ce li ha per essere protagonista in questa battaglia e comunque Berlusconi avrebbe il sostegno di Fratelli d'Italia". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni al Salone della giustizia, in corso a Roma.

(ANSA).