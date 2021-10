Presidente Taiwan, 'sono certa che Usa ci difenderanno'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 OTT - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen in una intervista alla Cnn si è detta sicura e fiduciosa che gli Stati Uniti difenderanno l'isola in caso di aggressione della Cina.

Le dichiarazioni della leader di Taipei seguono quelle del presidente americano Joe Biden che giorni fa, nel corso di un dibattito televisivo, aveva detto che gli Usa difenderanno Taiwan da un'aggressione di Pechino, anche se la Casa Bianca si era affrettata a correggere il tiro sostenendo che la linea di Washington non cambia. Secca era stata la replica della Cina: "Biden sbaglia ad alimentare false aspettative, non accetteremo mai interferenze su tale questione". (ANSA).