Oscar: Sorrentino, felice che il dolore oggi sia gioia

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "E' stata la mano di Dio" è il mio film più importante e doloroso e sono felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia", dice il regista Paolo Sorrentino dopo la notizia della scelta del suo film per rappresentare l'Italia agli Oscar. "Quello di oggi è solo il primo passo e il bello di questa gara è che l'unica competizione al mondo in cui arrivare già tra i primi cinque è una vittoria", prosegue. "Sono felice che il film sia stato selezionato.

Ringrazio di cuore la commissione dell'Anica, che ha scelto il mio tra tanti bei film.Ringrazio The Apartment, Fremantle e Netflix per avermi sostenuto. W il cinema italiano". (ANSA).