Influenza: Ecdc, prossima stagione potrebbe essere grave

(ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - Rilevamenti precoci del virus dell'influenza stagionale "sono un'indicazione che la prossima stagione influenzale potrebbe essere grave, anche se ancora non possiamo saperlo con certezza". Lo ha detto Pasi Penttinen, capo del programma antinfluenzale dell'Ecdc, in una nota dell'Agenzia. "Un forte aumento delle infezioni influenzali durante l'attuale pandemia di Covid potrebbe avere gravi conseguenze per gli anziani e le persone con un sistema immunitario debole, con un onere aggiuntivo sui sistemi sanitari già messi a dura prova. E' quindi importante prendere le precauzioni necessarie e proteggere chi è sono più a rischio".

(ANSA).