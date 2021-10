Pnrr:Garavaglia,dl in Cdm prossima settimana,2mld a turismo

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Il decreto annunciato da Draghi per rimuovere gli ostacoli all'attuazione del Recovery "penso vada in Consiglio dei Ministri martedì, comunque settimana prossima".

Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a margine della presentazione a Milano dei Winter Master Games.

"Ci saranno una serie di misure che iniziano a implementare gli investimenti previsti del Pnrr. Per quanto riguarda il turismo c'è un decreto, vale circa 2 miliardi che poi diventano il doppio con l'effetto leva finanziaria, per migliorare la qualità delle strutture ricettive", ha aggiunto riferendosi all'estensione del Superbonus al settore all'80%. (ANSA).