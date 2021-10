Covid: un contagiato ogni 60 persone in Gb, con boom di test

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - Risale la percentuale complessiva del totale di persone contagiate al momento dal Covid nel Regno Unito, dopo il calo dei precedenti 7 giorni censiti, secondo le stime settimanali dell'Office for National Statistics (Ons, equivalente britannico dell'Istat). L'indicazione - ricavata peraltro da un numero di test molto elevato, impennatosi giusto ieri a oltre 1,1 milione in 24 ore - conteggia una somma d'infezioni, riferita alla settimana del 15 ottobre, pari a un individuo ogni 60 abitanti del Paese: vale a dire, in cifra assoluta, circa 1,1 milione di contagiati.

Le stime segnalano il maggiore incremento nella fascia di età dei bambini fra i 7 e gli 11 anni, per i quali le autorità medico-sanitarie dell'isola non raccomandano per ora i vaccini; e fra cui comunque i casi asintomatici o non gravi restano dominanti. Nella suddivisione fra le 4 nazioni del Regno, il Galles fa registrare il tasso di casi più alto (uno ogni 45 abitanti), seguito dall'Inghilterra (uno ogni 55, contro uno ogni 50 del picco di gennaio) e dalla Scozia (in testa nelle settimane scorse dopo aver riaperto per prima le scuole, ma ridiscesa ora a uno ogni 90). (ANSA).