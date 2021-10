Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,43%)

(ANSA) - TOKYO, 22 OTT - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con perplessità alle elezioni di fine mese in Giappone per il rinnovo della Camera bassa e le possibilità di una maggioranza risicata della coalizione di governo. In apertura l'indice di riferimento Nikkei scende dello 0,43% a quota 28.584,02, segnando una perdita di 123 punti. Sul fronte valutario lo yen recupera terreno sul dollaro a 114,90 e sull'euro a 132,40.

