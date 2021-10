Biden: gli Usa difenderanno Taiwan dalla Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Gli Stati Uniti difenderanno Taiwan da un eventuale aggressione della Cina. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, nel corso di un dibattito trasmesso sulla Cnn.

"Abbiamo un impegno su questo", ha affermato Biden a proposito della difesa di Taipei dalle eventuali aggressioni di Pechino. "Gli Usa - ha proseguito - hanno preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della Nato in Canada e in Europa e vale lo stesso per il Giappone, per la Corea del Sud e per Taiwan". (ANSA).