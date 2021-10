Cremlino, speriamo che l'Ue certifichi presto lo Sputnik V

(ANSA) - MOSCA, 21 OTT - Il Cremlino spera che un vaccino russo contro il coronavirus sarà presto certificato in Europa.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il lavoro in questa direzione è in corso e speriamo che sia completato e che il nostro vaccino ottenga la certificazione che in realtà avrebbe dovuto ricevere, dal nostro punto di vista, molto tempo fa", ha detto, citato dalla Tass. (ANSA).