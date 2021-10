Vaccini:Renzi,fieri del lavoro fatto da governo, Italia modello

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Non solo confermo il sostegno e l'appoggio di Italia viva, ma le dico che siamo profondamente orgogliosi del lavoro fatto dal governo ad esempio sulla vaccinazione. Aver cambiato linea, stile e passo tra Arcuri e Figliuolo non solo permette a lei, al suo governo e al nostro Paese di essere il modello, non solo in Europa come Anthony Fauci ha recentemente ricordato. Ma contemporaneamente il nostro governo sta svolgendo una funzione significativa nella lotta ai cambiamenti climatici e nella sostenibilità in una dimensione meno ideologica di quella che altri Paesi vorrebbero. Così il senatore e leader di Italia viva, Matteo Renzi intervenendo al Senato, nella discussione sulle comunicazioni del premier Mario Draghi per il prossimo Consiglio europeo. (ANSA).