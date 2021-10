Piero Angela, il segreto del rapporto di coppia? Il rispetto

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La prima regola da rispettare per un rapporto di coppia solido e duraturo, "il rispetto, la stima per il partner, la tolleranza, altrimenti le unioni si spezzano come grissini". La ricerca dell'anima gemella, "oggi si fa con gli speed date, una volta con gli annunci matrimoniali, che cominciavano solitamente con la parola 'illibata'". La salute del sesso, "un problema perché i giovani si informano sul web e spesso vanno a spanne". Il piacere, "il miele che ha messo l'evoluzione per spingere alla trasmissione della vita". La gelosia, "una questione di biochimica e di ormoni" che si complica "quando interviene il fattore culturale del possesso".

La denatalità, una sfida drammatica per una società "in cui si riduce sempre più la popolazione attiva". Rigoroso, enciclopedico, ironico, garbato, Piero Angela indaga la scienza dell'amore nella nuova serie di Superquark+, dieci puntate da quindici minuti dal 21 ottobre in esclusiva su RaiPlay.

Ad accompagnarlo, i servizi degli autori, le interviste agli esperti e gli interventi dei cinque giovani ricercatori-divulgatori che sono stati protagonisti anche della prima stagione, "una squadra bravissima, composta soprattutto di donne", sottolinea il patriarca della divulgazione, che cita Tinto Brass ("c'è il sesso riproduttivo e quello ricreativo"), rivela che "Mata Hari si sposò tramite un annuncio matrimoniale", racconta di aver conosciuto la moglie Margherita "alla festa di un'amica: lei aveva 18 anni, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all'ultimo anno alla Scala, con un grande avvenire. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i figli di cui siamo felicissimi: ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera". A suggellare ogni puntata del programma, dieci brevi cartoni animati di Bruno Bozzetto che affrontano la sessualità mixando rigore scientifico e ironia. (ANSA).