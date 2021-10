Manovra: Grillo, Rdc idea rivoluzionaria, non svilirlo

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Per chi avesse ancora voglia di svilire una delle idee più rivoluzionarie di questo paese, ricordo che ogni critica al reddito di cittadinanza non è un attacco al M5S, ma un'offesa a 3,7 milioni di persone che fino a ieri non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, e che finalmente non si sentono più invisibili". Così Beppe Grillo, sul suo blog, difende il reddito di cittadinanza citando i dati Inps. (ANSA).