Corea Nord: Seul, lanciato 'imprecisato proiettile'

(ANSA) - PECHINO, 19 OTT - La Corea del Nord ha lanciato "un non meglio identificato proiettile" verso il mar del Giappone.

Lo riferisce il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, riferendo l'ultima di una serie di turbolenze volute da Pyongyang che a settembre ha testato ben quattro missili, dall'ipersonico al cruise a lunga gittata.

I dettagli della vicenda non sono stati ancora diffusi, mentre la Guardia costiera nipponica ha riferito che "il proiettile sembra essere finito in mare". (ANSA).