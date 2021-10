Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale

(ANSA) - PECHINO, 18 OTT - Quello che era stato ritenuto un missile ipersonico testato dalla Cina era in realtà un veicolo spaziale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sospetto test effettuato nello scorso agosto che aveva allarmato l'intelligence degli Stati Uniti.

Zhao ha affermato che si è trattato di "un test di routine volto a verificare la tecnologia riutilizzabile di un veicolo spaziale, un esperimento di grande importanza per ridurne i costi". E che può fornire, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, "un modo conveniente ed economico per un uso pacifico dello spazio". (ANSA).